Апробация багажа знаний

Учебный год входит в свою завершающую фазу. Однако, если для младших классов окончание четвертой четверти сулит исключительно отдых и долгожданные летние каникулы, то для учащихся основной и средней школы этот период наиболее сложный и насыщенный.

Учащимся с 4 по 8 класс предстоит сдача ВПР — это комплекс контрольных тестовых работ по основным предметам, который направлен на определение общей подготовленности ученика. Охват предметов в каждом классе разный. И если в 4 классе это три предмета, то семиклассники будут сдавать ВПР практически по всем предметам, включая иностранный язык.​

Подготовка к данным мероприятиям стартует практически в начале учебного года, так как результаты ВПР итогируют работу учащегося и уровень его прогресса за текущий учебный год. Разработка методики ВПР осуществляется по схожему с ГИА алгоритму, когда создаются кодификаторы тем, которые будут в тесте.​ ​ ​

Если сдача ВПР в ряде школ уже началась, то до наступления ГИА остаются считанные недели.

В ОГЭ 2021 произошли важные изменения, которые заключаются в том, что учащиеся девятых классов будут сдавать лишь два предмета: русский и математика. Для учащихся 11 классов отменили экзамен по базовой математике, оставив обязательный русский язык и предметы по выбору.​ Учащиеся агульских школ выбрали химию, биологию, обществознание, историю и информатику.

По словам муниципального координатора ЕГЭ по Агульскому району Ларисы Рамазановны, подготовка и проведение государственных итоговых аттестаций будет проводиться при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических предписаний, в числе которых социальное дистанцирование, применение дезинфекторов. В прошлом году организаторы сдавали ПЦР-тесты на COVID-19.

Всего организаторов в районе около тридцати, все они прошли дистанционное обучение. С начала 2021 года в муниципалитете состоялись три апробации для организаторов ГИА, а также дистанционное обучение. Все организаторы получили соответствующий сертификат, подтверждающий прохождение обучения. Все апробации, которые проводились, были регионального уровня, а 13 мая будет проведена апробация организаторов ГИА​ федерального уровня. Основная цель данных мероприятий – подготовка организаторов, повышение их организационных навыков и недопущение возможных ошибок, а также повторение. Важна здесь и техническая подготовка организаторов.

Это связано с изменением алгоритма проведения экзамена, где организаторам приходится работать с компьютерами и оргтехникой. Также в пункте проведения Экзамена, который расположен в МКОУ «Тпигская СОШ» установлены IP-камеры, которые нивелируют возникновение «слепых зон» и обладают усовершенствованными акустическими параметрами.

Нововведением этого года является сдача ГВЭ.

В предыдущие годы ГВЭ сдавали дети, включенные в специальные группы. Сегодня ГВЭ могут сдать учащиеся одиннадцатых классов в случае, если они не планируют поступать в ВУЗы, а планируют продолжить образование в средне-специальных учебных заведениях.

ГВЭ от ЕГЭ отличает меньшая сложность тестов и задач.

В 2021 году ЕГЭ на территории района в общей сложности будут сдавать 46 детей, включая выпускников прошлых лет, а ОГЭ – 58.

Нет сомнений в том, что экзаменационные показатели являются итогом всей работы ученика за 11 лет. Здесь фактором успеха может стать лишь постоянная, методическая подготовка учащегося и ученика, которая позволит подойти к экзаменационному периоду максимально подготовленным. Помимо экзамена, весь багаж знаний станет важным подспорьем для ребенка и в дальнейшем обучении на пути к профессиональному образованию. Пожелаем удачи нашим выпускникам и высоких баллов на экзаменах.

Алена Магомедова