Apple сообщила о проблемах с транзакциями через платежную «Мир» по вине банков

Проблемы с оплатой в учетной записи Apple ID через банковские карты российской платежной системы «Мир» возникают по вине банков, сообщил оператор в техподдержке Apple на вопрос корреспондента ТАСС.

«В вашем аккаунте нет ограничения на добавления оплаты, «Мир» можно использовать в Apple ID <….> В последнее время есть проблемы с добавлением «Мир» у многих наших пользователей, но эти неполадки идут от банка», — ответили в чате техподдержки на вопрос о проблемах с добавлением карт «Мир» в Apple ID.

В службе тех поддержки также посоветовали обратиться в банк к эмитенту карты и уточнить, нет ли ограничений. Также для оплаты в iTunes Store и AppStore можно добавить свой номер телефона. На сайте Apple среди способов оплаты в учетной записи Apple ID значится следующий список: Apple Pay, большинство кредитных и дебетовых карт, счет мобильного телефона через поддерживаемых операторов, остаток на счете Apple ID от погашения подарочных карт App Store и iTunes или внесения средств, а также карты платежной системы «Мир».

ТАСС направил информационный запрос в компанию.

Ранее владельцы техники Apple сообщали о сбоях во время оплаты приложений в магазине App Store. Также Центральный банк сообщал, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны. В начале марта Apple сообщила о приостановке продаж своей продукции в России. На день закрылись магазины Re:store, сегодня они работают в штатном режиме.

После начала спецоперации на Украине США ужесточили для России правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники, а также авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий в связи с началом военных действий России на Украине. По словам Минторга США, новые ограничения, введенные в качестве санкций для РФ, должны отрезать Россию от важных технологических ресурсов, в первую очередь, в оборонном, авиационном и морском секторах.

Источник: ТАСС