АО «Россельхозбанк» планирует расширить свое присутствие в Дагестане, а также поддержать развитие АПК

19 января Сергей Меликов провел встречу с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Денисом Константиновым. В рамках встречи были обсуждены вопросы расширения присутствия банка в Дагестане, а также инвестирование в агропромышленный комплекс с применением льготного кредитования и кредитования в рамках госпрограмм и другие вопросы.

Глава региона выразил готовность к взаимодействию и отметил актуальность озвученных тем.

Кроме того, в рамках встречи, Константинов представил нового директора дагестанского филиала «Россельхозбанка» Ханмагомеда Ханова.