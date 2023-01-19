Экономика

АО «Россельхозбанк» планирует расширить свое присутствие в Дагестане, а также поддержать развитие АПК

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19 января Сергей Меликов провел встречу с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Денисом Константиновым. В рамках встречи были обсуждены вопросы расширения присутствия банка в Дагестане, а также инвестирование в агропромышленный комплекс с применением льготного кредитования и кредитования в рамках госпрограмм и другие вопросы.

Глава региона выразил готовность к взаимодействию и отметил актуальность озвученных тем.

Кроме того, в рамках встречи, Константинов представил нового директора дагестанского филиала «Россельхозбанка» Ханмагомеда Ханова.

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