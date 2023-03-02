АО «Лаборатория Касперского» проведет для школьников урок про мобильную безопасность

Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями ежегодно проводят Всероссийский образовательный проект «Урок цифры». АО «Лаборатория Касперского» разработала для проекта «Урок цифры» обучающие материалы на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы».

Данная инициатива позволит учащимся больше узнать об основах кибербезопасности. Уроки от АО «Лаборатория Касперского» стартуют с 13 марта и продлятся до 2 апреля.