АО «Банк ДОМ.РФ» единственным акционером которого является АО «ДОМ.РФ», выступает уполномоченным банком в сфере жилищного строительства

В рамках проводимой социальной политики Банком совместно с крупнейшим российским биржевым холдингом «Московская Биржа» разработан специальный сберегательный продукт «Надежный промо» с повышенной доходностью, который представлен

на финансовой платформе «Финуслуги» (маркетплейс, созданный ПАО «Московская биржа» по инициативе Банка России с целью сделать банковские и страховые продукты доступными для населения вне зависимости от региона проживания).

Данный вклад – эксклюзивное предложение, доходность по которому на дату направления данного письма составляет до 9,1 % годовых.