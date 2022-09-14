Экономика

АО «Банк ДОМ.РФ» единственным акционером которого является АО «ДОМ.РФ», выступает уполномоченным банком в сфере жилищного строительства

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В рамках проводимой социальной политики Банком совместно с крупнейшим российским биржевым холдингом «Московская Биржа» разработан специальный сберегательный продукт «Надежный промо» с повышенной доходностью, который представлен
на финансовой платформе «Финуслуги» (маркетплейс, созданный ПАО «Московская биржа» по инициативе Банка России с целью сделать банковские и страховые продукты доступными для населения вне зависимости от региона проживания).

Данный вклад – эксклюзивное предложение, доходность по которому на дату направления данного письма составляет до 9,1 % годовых.

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