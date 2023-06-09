Антитеррористическую защищённость социально-значимых объектов инфраструктуры усилят в Дагестане

8 июня Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Правительства РД, в рамках которого был рассмотрен вопрос

организации деятельности по противодействию терроризму.

По словам премьера, с начала СВО украинские спецслужбы и националисты ведут целенаправленную работу по дестабилизации общественно-политической ситуации в республике.

«Отмечается рост массового распространения ложных анонимных угроз террористического характера с целью устрашения населения и нарушения деятельности общественно значимых объектов. В связи с этим необходимо принять дополнительные меры по усилению антитеррористической защищённости объектов инфраструктуры», — заявил Абдулмуслимов.

Детально о деятельности Минобрнауки РД по формированию стойкого неприятия обществом идеологии насилия и привлечения молодёжи к участию в противодействии терроризму рассказал министр образования и науки РД Яхья Бучаев. По его словам, в Дагестане приняты меры по усилению антитеррористической защищённости образовательных организациий.

Подводя итоги, премьер подчеркнул, что Правительство РД и правоохранительные органы Дагестана предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов жизнедеятельности и мест массового пребывания людей.