Общество

Антипрививочники наводят страхи на родителей

Оставить комментарий

Приходится констатировать, что с целью провала вакцинальной кампании в нашей республике, задействованы идеологи антипрививочного движения федерального уровня, которые используют манипулятивные техники и пропагандистские приемы, давят на страхи родителей, пользуются распространенными в широких кругах мифами, предубеждениями и когнитивными искажениями, передергивают факты, обесценивают данные крупных начных исследований, собирают опубликованные в СМИ случаи поствакцинальных осложнений, которые по сути ими не являются и пишут все это в комментариях.

Также читают:

Страна отмечает День медицинской сестры
Доверие дагестанцев к вакцинации увеличилось
Дагестанцы могут получить профессию в рамках федер...
Сергей Меликов напомнил о рисках в сфере пожарной ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *