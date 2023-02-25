Антипрививочники наводят страхи на родителей

Приходится констатировать, что с целью провала вакцинальной кампании в нашей республике, задействованы идеологи антипрививочного движения федерального уровня, которые используют манипулятивные техники и пропагандистские приемы, давят на страхи родителей, пользуются распространенными в широких кругах мифами, предубеждениями и когнитивными искажениями, передергивают факты, обесценивают данные крупных начных исследований, собирают опубликованные в СМИ случаи поствакцинальных осложнений, которые по сути ими не являются и пишут все это в комментариях.