Политика

Антинаркотическая комиссия подвела итоги за 2021 год

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Антинаркотическая комиссия в Республике Дагестан подвела итоги за 2021 год. Врио заместителя Председателя Правительства Рамазан Джафаров провёл заседание Антинаркотической комиссии. Говорили о необходимости работы по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. С этой целью ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций. Результаты направляются в Министерство здравоохранения для дальнейшего проведения медицинского тестирования детей «группы риска».

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