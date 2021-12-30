Антинаркотическая комиссия подвела итоги за 2021 год

Антинаркотическая комиссия в Республике Дагестан подвела итоги за 2021 год. Врио заместителя Председателя Правительства Рамазан Джафаров провёл заседание Антинаркотической комиссии. Говорили о необходимости работы по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. С этой целью ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций. Результаты направляются в Министерство здравоохранения для дальнейшего проведения медицинского тестирования детей «группы риска».

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