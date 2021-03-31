Антитеррор, Разное

Антинаркотическая горячая линия Минмолодежи РД продолжает свою работу

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Жители республики могут сообщить о точках распространения, изготовления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, а также получить от специалистов ответы на вопросы по темам профилактики наркомании, лечения наркотической и алкогольной зависимости, о проблемах правоприменения антинаркотической статьи и получить правовую помощь.

Бесплатная горячая линия работает с 09:00 до 18:00 по номеру телефона: 8(800)533-80-88

Добавим, что Минмолодежи РД запустили телеграм-бот «Антинаркотический», куда в круглосуточном режиме принимаются обращения граждан по вопросам наркомании https://t.me/minmol_rd_bot

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