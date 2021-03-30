Вакцинация, Общество Антиковидные меры в России отличаются гуманностью 30.03.2021 Вести Агула Оставить комментарий Российский подход к проведению антиковидных мероприятий и введению ограничительных мер в корне отличается от зарубежного своей оперативностью и гуманностью. Никаких жестких мер, только разъяснительная работа. Оказывается материальная помощь семьям с детьми, социально незащищенным слоям населения, волонтерские движения действуют по всей России и доставляют пенсионерам, немощным бесплатных продуктов и лекарств. Президент страны В.В.Путин держал на контроле ситуацию во всех регионах от севера до юга. Можно привести в пример, когда в Дагестане увеличивалось число зараженных коронавирусом, Президент страны дал ряд поручений касаемо Дагестана. В частности, он поручил Минобороны оперативно развернуть в республике строительство многофункционального центра для пациентов с коронавирусом. Дагестанцев удалось убедить отказаться от массовых общественных и религиозных мероприятий, к чему призывали и религиозные деятели. Глава государства призвал дагестанцев к ним прислушаться и соблюдать режим самоизоляции. Многопрофильные полевые госпитали Минобороны для пациентов с коронавирусом открылись в Ботлихе и Буйнакске, работали обсервационные лагеря. Кроме того, военные возвели три медицинских центра в Каспийске, Хасавюрте и Дербенте. Владимир Путин сказал в те дни: «Сейчас Дагестану нужна помощь как материальная, так и кадровая. И ее предоставят». И она была предоставлена в полном объеме и своевременно. Массовых протестов против щадящих санитарных ограничений, жестких мер против нарушителей карантинных ограничений как по России в целом, так в частности по Республике Дагестан ни единого случая. Этим и отличается грамотно продуманный, понятный и принятый всем населением страны российский подход к проведению антиковидных мероприятий и введению ограничительных мер. Абдурахман Манафов, зам. гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула», член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры Республики Дагестан ВконтактеFacebookTwitterОдноклассникиТакже читают:12 гостиниц и баз отдыха готовы предоставить свои ...Владимир Путин поздравил многодетные семьи с празд...Дагестан и Татарстан будут бороться с сетевым экст...Сотрудница редакции "Вести Агула" рассказала, как ...