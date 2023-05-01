Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии выступил с концертом в Дагестане

На площади имени Ленина в городе Каспийске состоялся концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством подполковника Василия Бурмистрова.

Программа выступления творческого коллектива Росгвардии была приурочена празднованию Дня весны и труда, а также присвоению городу Каспийску почетного звания «Город трудовой доблести».

Концерт посетили руководство городской администрации, гости и жители Каспийска.

Выступление военных артистов началось с матросской сюиты «Праздник на флоте». Затем прозвучали песни «В единстве сила и честь», «Ты ждешь, Лизавета», «Ветеранам посвящается», «Синяя вечность», «Старый клен», «Из Луганска на Донецк», «Город Каспийск», «Катюша» и другие известные произведения.

Ансамбль Росгвардии также порадовал зрителей вокально-хореографическими композициями «Разговор со счастьем», «Русская пляска», «Вороной», «Чарка на посошок», инструментальной композицией «Смуглянка». В рамках концерта прозвучало авторское стихотворение заслуженного работника культуры Чеченской республики Николая Ходакова «Мы помним! Мы гордимся». Завершился концерт песней «Россия» в исполнении вокальной группы и солисток ансамбля Дианы Чуйковой и Сабины Тагировой.

В рамках концертной программы также состоялось выступление военного оркестра махачкалинского соединения Росгвардии и творческих коллективов республики.