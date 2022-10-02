Ансамбль «Лезгинка» знакомит жителей всего мира с традициями Кавказа

Ансамбль «Лезгинка» известен не только в России, но и во всем мире. Выступления коллектива несут в себе большой заряд позитивной энергии и дарят каждому невероятные эмоции.

Программа «Мы – Россия», которая входит во Всероссийский гастрольно-концертный план, сделала творчество этих артистов еще более доступным для жителей нашей страны. Так, в 2022 году в 170 городах состоялось более 240 концертов всех национальных коллективов России, в числе которых ансамбль «Лезгинка».

Кроме того, недавно они выступили в Луганской Народной Республике с программой «Мир сквозь танец».