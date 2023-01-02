Ансамбль «Лезгинка» подготовил выступления на новогодние праздники

Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка» подготовил выступления на новогодние праздники в 2023 году.

По словам директора ансамбля Джамбулата Магомедова, в приоритете выступления в военных госпиталях. Так, коллектив будет разбит на группы и выедет с программой для военнослужащих в госпитали в Ростове-на-Дону, Москве, Джанкое (Республика Крым), на территорию Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, будут организованы три компактные группы, которые в новогодние праздники выступят в госпиталях на новых территориях России, а также в зоне специальной военной операции и на передовой. Для дагестанцев и семей военнослужащих ансамблем «Лезгинка» подготовлена концертная программа, которая пройдет в Буйнакской воинской части, Махачкале и других городах республики.

Самая главная задача, как отмечает директор, – это выступления перед военнослужащими, их семьями, детьми ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и вдов военнослужащих.

«Мы решили в этом году выступать не около центральной ёлки, а посвятить наши выступления именно семьям, матерям и детям военнослужащих ребят в зоне СВО и на передовой. Ансамбль также запишет большой концертный ролик, который хотим отправит на передовую», – рассказал Джамбулат Магомедов.