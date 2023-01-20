Ансамбль «Эхо гор» признан заслуженным коллективом народного творчества

Фольклорно-хореографический ансамбль «Эхо гор» Республиканского Дома народного творчества и г.Хасавюрта стал обладателем почетного звания «Заслуженный коллектив народного творчества».

Соответствующий Указ подписала министр культуры России Ольга Любимова.

С 2013 года «Эхо гор» функционирует как базовый коллектив Республиканского дома народного творчества и г.Хасавюрта. Своей творческой деятельностью ансамбль способствует сохранению и популяризации национальных хореографических традиций народов Дагестана.

Под руководством заслуженного артиста Республики Дагестан, лауреата премии Правительства Республики Дагестан «Душа Дагестана» Даудбека Гасанова ансамбль много гастролирует, участвует во всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.

Коллектив с успехом представлял Дагестан и Россию на международных фестивалях в Венгрии, Испании, Италии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции, Чехии.

Источник: https://t.me/minkultrd/3222