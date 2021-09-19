Анна Беликова: «Дагестанцы знают, за кого и почему голосовали»

Старший преподаватель МГУ, РАНХиГС и МГИМО, советник группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Анна Беликова заявила, что дагестанцы осознанно подходят к выбору кандидатов, оценив их деятельность в прошлом.

«Мне довелось в настоящее время участвовать в Дагестане на мероприятиях, которые проводятся Дагестанским гуманитарным институтом. И здесь мне определенным образом удалось наблюдать и за тем, как проходят выборы, как реагируют люди на эти процессы. Мне показалось интересным то, что достаточно большой процент явки в Дагестане относительно других регионов России. И из общения с дагестанцами я поняла, что они знают имена конкретных депутатов и осознанно голосуют за них», – рассказала Беликова.

По ее словам, дагестанцы проголосовали как за новых кандидатов, так и за определенных действующих депутатов , так как они довольны результатами, достигнутыми ими в прошлом.

«Именно поэтому они сегодня намерены поддержать своих избранников и идут голосовать. Будем считать, что те надежды, которые возлагают дагестанцы на своих депутатов, будут оправданы, и люди будут еще большей степенью доверия проникаться к своим избранникам», – подчеркнула Беликова.

Также на сообщила, что она в скором времени вновь прибудет в Дагестан для участия в Международном межрелигиозном молодёжном форуме, который будет организован Министерством по национальной политике и делам религий республики.