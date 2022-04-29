Англосаксы и украинский конфликт

Британия «благословляет» Украину на самоубийство

Островная Великобритания, всё никак не отучившая себя от имперских замашек, зажатая на клочке суши, всё активнее включается в конфликт на Украине. Пока, по большей степени, это риторика, но она становится всё более агрессивной и приведёт к плачевным последствиям. Для Украины, разумеется.

Так, англичане, по сути, «благословляют» Украину на самоубийство. Заместитель госсекретаря парламента по вооруженным силам Великобритании Джеймс Геппи в эфире «Times Radio» заявил буквально следующее: «Это абсолютно законно, что Украина поражает военные объекты в России с тем, чтобы нарушить логистические цепочки».

То есть Великобритания одобряет удары Украины по территории Российской Федерации. Это всё из истории «война до последнего украинца». Британцам, ведь, по сути, глубоко плевать на то, что Украина каждой такой провокацией только всё ближе подводит себя к черте, за которой будут совсем иные последствия. К тому же британцы-таки решили помочь Украине тяжелым вооружением. Так, планируется передача самоходных зенитных установок «Stormer» с ракетами «Starstreak». А вот самоходные гаубицы AS90 напротив, поставлять не будут, вопреки слухам. Стоимость всей помощи составит около $130 млн.

На данный момент Великобритания уже передала Украине 5 361 ПТРК NLAW, более 200 ПТРК Javelin и 104 зенитные ракеты. Также на Украину приезжали, да и продолжают приезжать британские военные инструкторы и наемники. Некоторые, как вы уже прекрасно знаете, попадают в плен и просят, чтобы их поменяли на известных личностей.

Великобритания по её действиям и риторике является наиболее заинтересованной в затянутом военном конфликте на территории Украины стороной. В Туманном Альбионе прекрасно понимают, что Украина войну не выиграет, что подобное оказание помощи – это лишь возможность затянуть и усугубить конфликт. Однако им этого и достаточно.

Остальные колеблющиеся в предоставлении военной помощи Украине страны могут переломить в ходе встречи на военной базе Рамштайн в Германии. На этой встрече присутствуют десятки мировых лидеров, находящихся в фарватере внешней политики США. Обсуждают они поставки тяжелой военной техники Украине и, судя по всему, координируют свои дальнейшие действия.

Как уже известно, немецкий оборонный концерн планирует подать заявку на передачу поддержанных танков, БМП и артиллерийских установок. Одобрят эти поставки или нет – скорее всего, будет понятно по окончании встречи на авиабазе Рамштайн.

Что можно сказать по этому поводу? На каждое действие будет противодействие. В польских СМИ уже появляется информация, что поляки, возможно, остались без российского газа.

«Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, неофициально стало известно Onet. В Министерстве климата собралась кризисная группа. Со стороны России нет заявлений о том, является ли это выполнением ультиматума, которым недавно угрожал Владимир Путин. Официальные объявления по этому поводу должны быть обнародованы сегодня», — пишет польский портал Onet со ссылкой на свои источники.

Скоро каждый противник России ощутит на себе экономические последствия отказа от международной дружбы. И лучше бы они одумались на этапе экономических последствий – надо ли оно им?

Даниил Безсонов