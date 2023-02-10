Общество

Андрей Яцкин оценил вкус и качество дагестанской продукции

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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ принял участие в работе Первой федеральной конференции партнеров в сфере малого предпринимательства «Малому бизнесу — большую полку».

Конференция начала свою работу 10 февраля в городе Санкт-Петербург. Здесь были представлены несколько десятков наименований дагестанской продукции.

Андрей Яцкин высоко оценил экологичность ассортимента, отдельно отметив качество овечьего сыра. Далее Первый замперд СФ РФ совместно с Председателем Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым осмотрели стенды других регионов.

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