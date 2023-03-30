Андрей Турчак, Сергей Кравцов и Сергей Меликов посетили махачкалинскую гимназию № 28 им. Героя России Абдулхакима Исмаилова

В мероприятии также принимает участие премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Школа, рассчитанная на 1 тыс. ученических мест, построена в 1985 году. В настоящее время здесь обучается в две смены 1,5 тысячи школьников. В прошлом году здесь был проведен капремонт: произведены замена крыши, ремонт фасада и систем отопления, водоснабжения и канализации, внутренние отделочные работы.

Правительство республики выделило дополнительное финансирование из республиканского бюджета на проведение работ по корпусу, в котором в ходе капремонта установлено проседание фундамента внутренних стен. Работы там продолжаются.

Также в школу поставлено новое оборудование на общую сумму 10,4 млн рублей.