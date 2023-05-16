Андрей Разин поблагодарил дагестанцев за поддержку развития отечественного АПК

Гостей и участников XXIII Российской выставки племенных овец и коз поприветствовал заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин.

«Позвольте, в первую очередь, поблагодарить руководство республики, замечательный народ за радушный прием, очень приятно сюда приезжать в гости. Видно, что вы с душой подошли к организации этого мероприятия.

Уверен, что ближайшие дни будут очень насыщенными и помимо такой большой деловой программы здесь можно будет и духовно обогатиться. Очень большая самобытная культура будет представлена на полях этой выставки, и, конечно, я благодарен всем организаторам за такую любовь и отношение к делу. Еще раз слова благодарности большому дагестанскому народу за тот вклад развитие животноводства, который вы вносите, и в целом за поддержку развития отечественного агропромышленного комплекса», — отметил Андрей Разин.

В рамках выступления он также зачитал приветственный адрес от министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева