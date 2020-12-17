Анатолий Карибов озвучил ситуацию с лекарственным обеспечением в рамках противоковидной кампании

16 декабря заместителем Председателя Правительства Дагестана Анатолием Карибовым проведено совещание для обсуждения вопроса обеспеченности лекарствами пациентов с коронавирусом с министром здравоохранения Дагестана Джамалудином Гаджиибрагимовым, руководителями ковидных стационаров. Также на совещании присутствовали главврачи муниципалитетов республики и руководители финансового и торгово-промышленного ведомств.

Анатолием Карибовым был сделан акцент на том, что заболеваемость растёт, число коек под больных коронавирусом увеличено, контроль за лечением этих больных усилен не только в стациорарах. Амбулаторных больных также обеспечивают лекарственными препаратами: 75 миллионов выделено на закупку лекарств для амбулаторных пациентов. 117 миллионов направлено в поликлиники городов и районов Дагестана. Руководителям лечебных учреждений поручено лично контролировать обеспечение лекарствами пациентов, лечащихся на дому, а также иметь двухмесячный запас лекарств.

Ведомства, ответственные за финансирование и закупку, объявили готовность предоставить материальное обеспечение.

Данный вопрос лично контролируется врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым.