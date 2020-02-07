Анатолий Карибов о медицинских масках: «Причин для паники нет, ситуация под контролем»

На совещании, проведенном по вопросам обеспечения медицинскими масками аптек и медучреждений, первый зампредседателя Правительства Анатолий Карибов отметил: «Причин для паники нет, ситуация под контролем».

Карибов сообщил, что по результатам проведенных экспресс-анализов в 24 аптеках, расположенных в разных городах и муниципалитетах республики, удалось определить среднюю цену на маски, она составляет примерно шесть руб.

Он сказал, что по результатам мониторинга цена в аптеках столицы республики цена варьируется от пяти до десяти руб, и показал чеки.

Комментируя информацию, появившуюся в социальных сетях по поводу превышения цен на медицинские маски, первый вице-премьер отметил, что повышение цен есть, но оно обосновано и связано с увеличением цен на маски поставщиками, которые в среднем поднялись с 90 копеек до 6,5 рублей. Он добавил, что есть информация о продаже медицинских масок в Москве и других регионах страны за 70-100 рублей, в Дагестане такой скачок цен не наблюдается.

Карибов сообщил, что по поручению Президента страны, ситуация с распространением вируса взята под контроль. Что касается ситуации в Дагестане, то информация о проводимой работе, по словам Карибова, доводится до Главы Дагестана.

Врио руководителя теротдела Росздравнадзора Тамирлан Мухамедов рассказал о проводимом ведомством мониторинге цен не только на средства защиты, но и необходимые препараты. По его словам, все медикаменты и маски имеются в необходимом количестве. Цены на противовирусные препараты не превысили уровень прошлого года. Рост цен на маски составил от 25 до 30 процентов, это связано с увеличением цен поставщиками, находящимися за пределами республики, на которых повлиять невозможно.

Резюмируя сказанное, Анатолий Карибов обратил внимание присутствующих на необходимость проводить мониторинг во избежание необоснованного завышения цен. В отношении нарушителей будут применяться меры, включая лишение лицензии. Карибов также предостерег от ситуации, когда из-за усиленного контроля не будут закупать необходимые средства защиты, из-за чего люди начнут испытывать их нехватку.