Анатолий Домников высоко оценил организацию деятельности Профсоюза работников здравоохранения Дагестана

Поддержка медиков Дагестана продолжается в рамках сотрудничества Правительства РД и Профсоюза работников здравоохранения. Для обсуждения вопросов оптимизации работы в данном направлении и реализации проекта «Здоровое будущее» 8 июля прошла встреча Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова с председателем Профсоюза Анатолием Домниковым.

Анатолий Домников отметил высокий уровень деятельности Профсоюза в Дагестане, благодаря поддержке правительства, и вручил Абдулпатаху Амирханову Почётную Грамоту.

Во встрече приняли участие Татьяна Беляева, Зумруд Бучаева, Мурад Казиев.