Здравоохранение

Анатолий Домников высоко оценил организацию деятельности Профсоюза работников здравоохранения Дагестана

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Поддержка медиков Дагестана продолжается в рамках сотрудничества Правительства РД и Профсоюза работников здравоохранения. Для обсуждения вопросов оптимизации работы в данном направлении и реализации проекта «Здоровое будущее» 8 июля прошла встреча Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова с председателем Профсоюза Анатолием Домниковым.

Анатолий Домников отметил высокий уровень деятельности Профсоюза в Дагестане, благодаря поддержке правительства, и вручил Абдулпатаху Амирханову Почётную Грамоту.

Во встрече приняли участие Татьяна Беляева, Зумруд Бучаева, Мурад Казиев.

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