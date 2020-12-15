Аналитики рассказали о популярных авианаправлениях в 2020-м

В рейтинг популярных городов вошла Махачкала вместе с даумя столицами и традиционными курортами на Юге. Сервис поездок и путешествий Туту.ру обнародовал самые популярные авианаправления в стране. В 2020 году россияне чаще летали в Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапу, Минеральные Воды. Для отдыха традиционно выбирали Санкт-Петербург, Калининград, а также Махачкалу, Ростов-на-Дону, Уфу, Новосибирск, Казань, Челябинск, Мурманск и Саратов.

Средняя цена за билет на самолет в 2020 году доходит до 6 692 рублей в один конец, что на 15% меньше, чем в 2019-м.