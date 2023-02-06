Аналитики назвали среднюю зарплату для оформления ипотеки в регионах России

Аналитики финансового маркетплейса назвали средний уровень зарплаты, необходимый для покупки квартиры в ипотеку в разных регионах России. Для этого эксперты вычислили средний ежемесячный платёж на основе данных Росстата о средней стоимости новостроек.

Так, меньше всего зарабатывать для покупки квартиры в ипотеку нужно в Кабардино-Балкарской Республике — 29 095 рублей в месяц.

В топ-3 регионов также вошли Республика Дагестан — 37 803 рублей и Карачаево-Черкесская Республика — 38 818 рублей.

Как объяснили аналитики, новостройку площадью 50 кв. м можно купить за 1 773 982 рубля. Для ипотеки понадобилось бы накопить 266 тыс. рублей в виде 15% первоначального взноса, а платёж по кредиту (8% годовых на 25 лет) составил бы 11,6 тыс. рублей в месяц.

При этом в Москве средняя стоимость 1 кв. м составила 367,1 тыс. рублей. Новостройку площадью 50 кв. м можно приобрести в среднем за 18,3 млн рублей.

Для ипотеки потребовался бы первоначальный взнос в 2,7 млн рублей. Если взять кредит на 25 лет по ставке 8% годовых, то платёж составляет 120,4 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что средняя зарплата рассчитана исходя из того, что ежемесячный платёж должен быть не больше 40% от дохода заёмщика.

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Источник: https://russian.rt.com/russia/news/1106100-zarplata-uroven-ipoteka-regiony