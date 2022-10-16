Амирхан ушел в бессмертие, в будущее своего народа и земли

Не у каждого человека в жизни наступает такое время или даже мгновение, когда судьба перед ним ставит жесткий и суровый выбор: человек попав в неординарную ситуацию, молниеносно в своей голове, точнее в сердце, должен решить важнейший для него вопрос о том, куда же он шагнет вперед или назад. И не каждый способен сделать этот шаг.

Он его сделал, смело шагнул вперед. Скромный, немногословный, но всегда внутренне собранный, отзывчивый и добрый, он не мог в самую труднейшую минуту подвести своих друзей, родных и близких, свою страну, которые были у него за спиной, и он прикрыл их всех от врага своей небольшой, но крепкой солдатской грудью. Он не мог иначе потому, что так был воспитан, родился и вырос в такой семье, учился в такой школе, жил в такой стране, где каждый куст и камень навеки овеян неувядаемой славой доблестных предков.

Он – это Амирхан Мурзагельдиев, ставший в последние дни еще одним героем специальной военной операции, которую ведут российские войска на Украине.

Сегодня о нем в его родном селе Терекли-Мектебе, родном Ногайском районе говорят все. Молодой, искренний, ответственный и не совсем похожий на человека готового свершить подвиг, он его совершил всего в одно мгновение, заслонив собой своих боевых товарищей и навсегда уйдя в бессмертие. Ушел, чтобы каждый день возвращаться вместе с новыми лучами солнца, новым днем и вечной памятью в сердца земляков.

… Амирхану вчера, 15 октября, исполнилось бы ровно 27. Учился и окончил Терекли-Мектебскую среднюю общеобразовательную школу имени Абдулхамида Джанибекова в 2013 году. За время учебы овладел общеучебными и предметными навыками на хорошем уровне. Умело владел современными компьютерными технологиями. Парня отличала общая эрудиция, стремление к самообразованию и саморазвитию. Увлекался и охотно занимался спортом, ходил на секции бокса и боев без правил.

– Амирхан был личностью, ориентированной на общечеловеческие ценности, обладал задатками интеллекта и высокой культуры, – вспоминает о нем его бывшая классная руководительница Увылбике Юзманбетова. – Он был всегда искренним, доброжелательным человеком, ответственным за все свои поступки и дела, стремящийся к гармоничным отношениям между людьми.

Своим мнением об Амирхане также поделилась и директор этой же школы Курасхан Ярикбаева.

– Он действительно был скромным, оказав кому-то помощь, никогда не бил себя в грудь, но при необходимости проявлял себя, был всегда первым в общественных делах. Амирхан прилежно относился к учебе. Мама его, Мадина Арсланбековна долгие годы работала учительницей начальных классов нашей школы. Была профессионалом своего дела, ее отличало высокое педагогическое мастерство и ответственное отношение к работе. И как сын, она тоже была скромной отзывчивой и открытой. Выражаем глубокое соболезнование семье Мурзагельдиевых, родным и близким. Родная школа гордится Амирханом! Пока есть такие ребята у нас, победа всегда будет за нами! – говорит Курасхан Джумагельдиевна.

После школы Амирхан поступил и окончил в городе Пятигорске Северо-Кавказский федеральный университет по специальности инженера-механика. Затем служил в рядах Российской Армии в городе Олейск Алтайского края, был связистом.

…В зону ведения специальной военной операции на Украине Амирхан добровольцем ушел 24 сентября этого года. Здесь его зачислили в группу «Вагнер» частной военной компании или ЧВК, дислоцированной на территории Луганской Народной Республики. За короткое время пребывания на линии соприкосновения проявил себя храбрым и ответственным воином. Два первых боя с нацистами для наших военнослужащих прошли успешно. Третий стал для него последним. В тот день, 3 октября, бойцы, освобождая здание за зданием, неожиданно напоролись на неприятеля. Огонь был внезапным и жестоким. Амирхан только успел предупредить и прикрыть своих боевых товарищей. И первым принял вражеский огонь на себя. Парень из Ногайской степи не повернулся спиной к врагу, шагнул смело вперед, чтобы за его спиной всегда восходили алые рассветы, колыхались спелые нивы, чтобы жила навеки его Родина – Россия. Он спас жизнь более двадцати парней. Смертельно раненого бойца друзья доставили в санпункт, оттуда в госпиталь. Несколько дней он боролся за жизнь…

– Амирхан был очень смелым, решительным солдатом и хорошим боевым товарищем, – с глубокой признательностью говорит о нем командир ЧВК – Мы посмертно представили его к Ордену «Мужества».

О нем трудно теперь говорить «был». Нет, он был, но ушел в бессмертие, в будущее своего народа и своей земли. Ушел и вернулся героем, навсегда и навеки, ибо о нем теперь каждый день будут говорить его земляки, родная школа, его однополчане и на боевых знаменах наших легендарных воинских соединений Родина обязательно напишет и его имя тоже.

P.S Редакция газеты «Голос степи» приносит свои глубокие и искренние соболезнования бабушке Амирхана, Народному писателю Дагестана Бийке Кулунчаковой, отцу Камилю, его сестренке и другим родным и близким.

Источник: https://golosstepi.ru/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-z/71085/