Амирхан Межитов: «Здравый смысл все же возобладал в дагестанском обществе и поправки республиканским парламентом утверждены»

Депутаты Народного Собрания Дагестана сегодня, 27 октября, приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию РД. Законопроект принят большинством голосов: 74 депутата проголосовали «за», двое – «против», двое воздержались.

Своим мнением о принятии поправок в Конституцию РД поделился наш эксперт, исполнительный секретарь Ногайского местного отделения ВВП «Единая Россия» Амирхан Межитов.

– Состоявшаяся сегодня сессия НС РД с несколько нашумевшей повесткой о поправках в Конституцию Дагестана, похоже сняла нависшее в последние несколько дней в обществе напряжение. Накануне звучали эмоциональные суждения, которые больше носили политический оттенок и выстроенных с правовой точки зрения доводов было слышно мало. По всей вероятности, это и вынудило, наверное, Главу республики Сергея Меликова, самому выступить с юридическими разъяснениями. Как бы то ни было, здравый смысл, все же возобладал в дагестанском обществе и поправки республиканским парламентом утверждены. Дело теперь за тем, чтобы конституционные нормы работали во благо дагестанского народа без принудительных мер, – сказал Амирхан Межитов корреспонденту республиканской газеты «Голос степи».

Источник: https://golosstepi.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/72000/