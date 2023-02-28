Амирхан Межитов: «В своем интервью Сергей Меликов выстраивает продуманный алгоритм действий по реализации Послания для исполнительной власти в рамках региона»

Эксперт республиканской газеты «Голос степи», исполнительный секретарь Ногайского местного отделения ВВП «Единая Россия», секретарь Ногайского отделения Русского географического общества РФ Амирхан Межитов.

На всех информационных площадках продолжается осмысление Послания Президента РФ Владимира Путина. Каждый, кто в зависимости от того, какую для себя видит роль в реализации поручений, вытекающих из Послания, соответствующим образом воспринимает значение этого, богатого смыслами, документа. Особенно интересно было следить за ходом мысли Главы Республики Дагестан Сергея Меликова во время его интервью телеканалу РГВК «Дагестан», где он делился не только своими впечатлениями от речи главы государства России, но и выстраивает продуманный алгоритм действий по реализации Послания для исполнительной власти в рамках региона.

Начав свое интервью с описания атмосферы в зале во время оглашения Послания, глава Дагестана не случайно подчеркивает особый моральный дух присутствующих, олицетворяющий душевный патриотический порыв, основанный на чувстве единения вокруг лидера страны во имя Родины.

Страна давно такого единства не знала. Атмосфера в зале являла собой свидетельство, что избавляемся мы от либерального капкана. По словам Сергея Алимовича, это ярко проявлялось особенно в моменты, на подобие таких решений, например, как в образовании, когда Владимир Путин призвал вернуть традиционную базовую систему высшего образования, отказавшись, наконец-то от Болонской системы.

Надо сказать, что в целом почти часовые размышления Сергея Меликова об основных посылах Президента страны были построены вокруг поиска эффективных управленческих решений для вывода Республики на новый качественный уровень, будь то образование или сельское хозяйство, туризм или переработка мусора.

Он откровенно признается, что мы находимся не одно десятилетие в состоянии трансформации и идем нелегкими путями. Многое предлагает пересмотреть концептуально, например, политику поддержки предпринимательства со стороны правительственных структур.

Пожалуй, наиболее ключевой проблемой, на мой взгляд, глава Дагестана Сергей Алимович признает вопросы управляемости обществом. По его словам, уровень доверия граждан к значительной части институтов власти достаточно низок. Он не скрывает, что серьезную угрозу представляет коррупция, а эффективность деятельности служащих органов региональной и муниципальной власти невысока. На примерах в различных областях, что называется, на пальцах, доказывает, что методы и технологии управления не всегда соответствуют современным задачам и потребностям.

Порой в его речи проскальзывает эмоциональное переживание от ощущения острой нехватки в кадрах управленцев новой генерации. В этом контексте заслуживает внимание его размышления о том, что в управленческий корпус будет полезно вовлекать лиц из числа военнослужащих, которые проходят СВО.

Сергей Меликов в пользу этой идеи высказал достаточно веский аргумент — кто за Родину в бой пошел, не щадя жизни своей, тот никогда не купится на взятку на гражданке. Возможно, в таком подходе у руководителя Дагестана, боевого генерала, сквозит выстраданная им самим личная позиция. Для таких людей честь, достоинство и Родина священны.

Источник: Голос степи