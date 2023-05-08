Амирхан Межитов: Размышляя о судьбе участников Великой Отечественной войны с позиций сегодняшних событий, очень многое воспринимается с большей глубиной и острее

Мы — потомки ветеранов Великой Отечественной Войны, победителей германского фашизма, в дни празднования Победы особенно острее ощущаем свою близость к своим предкам. Хочется понять их еще лучше, узнать сквозь времени их судьбу и чаяния больше и лучше. Многие подробности их боевого опыта мы не знали, кое – что узнаем сейчас. События на Украине возвращают нас по-новому осмыслить минувшие военные годы и помогут лучше понять, что происходит сегодня в стране и мире.

О том, что дед мой, Межитов Закарья Абдулмежитович, во время Великой Отечественной войны находился в городе Пенза в нашей семье знали все. Из подробностей его жизни военных лет нам было известно, что накануне войны, он с семиклассным образованием свою трудовую деятельность начал учителем начальных классов в селе Нефтекумского района. По-видимому, нехватка национальных кадров в то время и вынуждало, наверное, направлять выпускников школ с таким уровнем образования обучать ногайских детей грамоте. Также из-за дефицита педагогических кадров во время Отечественной войны Межитов Закарья повестку на фронт получил только в 1943 году.

И следующей подробностью жизни деда военных лет было известно то, что он был призван из Кизлярского военкомата на фронт. Оттуда их переправляют в город Прохладный в Ставрополье. Членам их семей, в данном случае моей бабушке, дали возможность сопровождать своего мужа до станции Прохладный, где они и распрощались. В Прохладном из числа мобилизованных бойцов было сформировано военное подразделение, которое в составе воинской части Красной армии выполняло задачи по сопровождению железнодорожных эшелонов, перевозивших инвентари оборонной промышленности в юго-восточном направлении. Эта подробность, скорее всего, стала известна уже после демобилизации деда.

В результате получается, что военное подразделение, где числился дед, Межитов Закарья, было переведено в ведомство одного из военных заводов города Пензы, где солдаты Красной армии помимо обеспечения безопасности выполняли и немало другой функции. Возможно, как сейчас говорят, было прикомандировано под юрисдикцию местного комитета обороны.

Разумеется, об этих функциях никаких сведений нам не известно, о чём и сам дед, по причинам, ставшим понятным нам только в наши дни, ничего не рассказывал. Как теперь выясняется, в годы войны в Пензе, если даже судить по материалам одного из ценнейших документов об истории Пензенской области – газеты «Сталинское знамя», где печатались военные сводки, письма красноармейцев, информация местного комитета обороны, распространяться хоть словечком о предприятиях оборонной промышленности было строго запрещено.

А ведь в Пензу и область были эвакуированы десятки промышленных предприятий и в сжатые сроки были организованы производственные площадки и налажен выпуск необходимой фронту продукции. На заводах в Пензе производили взрыватели и станки разных ведомств, пусковые установки для катюш. Собирали там также мины 82-миллиметровых минометов, для наркомата авиационной промышленности делали запчасти, стабилизаторы и многое другое.

Немецкие разведчики летали над Пензой в попытке фотографировать места, где расположены пензенские предприятия, которые работают на фронт. Они стремились определять координаты, высоту и обозначали для себя стратегические объекты.

С целью защиты города в разных местах стояли зенитные орудия, которые при появлении вражеских самолетов, открывали огонь. Фашистами делались частые попытки сфотографировать особенно «Пензмаш, который в тот период представлял собой осажденную крепость. Перед красноармейцами стояла задача не допустить на территорию завода проникновения диверсантов.

Функционирование советской оборонной промышленности в Пензе в годы войны является одним лишь звеном грандиозной масштабной оборонной деятельности Советского правительства, которая была организована в результате эвакуации промышленности на восток и юго-восток Советского Союза. Это была одной из самых сложных и главных операций Великой Отечественной Войны, которая была проведена под руководством руководителя НКВД Лаврентия Павловича Берия. И проводилась она под строжайшим секретом, о чем можно догадываться по тому обстоятельству, что о ней практически ничего не известно в учебниках по истории даже сегодня. Этой теме было посвящено всего лишь несколько строк.

Из некоторых уже открытых источников становятся доступными масштабы этой операции, которые поражают воображение. Только за год в восточные районы страны, на Урал, в Поволжье, Сибирь, Среднюю Азию было переброшено более 2,5 тысяч промышленных предприятий и более 10 миллионов специалистов и простых советских граждан. Для её проведения потребовалось полтора миллиона железнодорожных вагонов, 30 тысяч поездов.

Понятно, что дед, рядовой солдат, многое что там происходило мог и не знать в деталях, а о том, что знал, разумеется, запрещалось делиться с кем –либо, даже с родными.

О том, что деятельность оборонной промышленности являлась в значительной степени секретной говорит и то, что некоторая продукция, производимая в Пензенской области, до сих пор остается под грифом «Совершенно секретно». Скорее всего, по этой причине мы сегодня и располагаем весьма скудной информацией о работе нашего деда, Межитова Закарьи во время войны в военных заводах в Пензе. Достоверно известно, что к концу войны Межитов Закарья в результате полученного ранения от взрывателя был комиссован и демобилизован. По возвращению домой после лечения, Закарья был включен в бригаду по восстановлению народного хозяйства. В мирное время был назначен бухгалтером в колхозе «Мал оьстируьв» (Животноводство), расположенный на северо-востоке от нынешнего села Кунбатар. После укрупнения мелких хозяйств в Кунбатаре образовался колхоз имени И.В. Сталина и деда перевели заготовителем сельхозпродукций. В этом качестве он работал до конца своей жизни, который наступил в 1974 году.

Размышляя о судьбе участников Великой Отечественной войны с позиций сегодняшних событий, очень многие вещи воспринимаются с большей глубиной и на много острее. Как никогда, сегодня нам становится понятным что и как переживали наши солдаты в годы войны с фашизмом в 40-е годы XX века. Сегодня их правнуки, российские солдаты, от своих дедов и прадедов получив в наследство мужество и любовь к Родине, преграждают путь неонацизму на Украине.

Я уверен, что Межитов Закарья, прадед моего сына- Межитова Замира, солдата Российской армии, выполняющего боевые задачи по СВО, одобрил бы решение своего правнука взять в руки оружие и встать на защиту Родины-мать. И также верю, что дед гордится свои правнуком и оберегает его с небес.

Сегодня Замир с достоинством продолжает дело своих дедов, ветеранов Великой Отечественной войны. Другой прадед, по линии матери Шураев Казу участвовал в обороне Сталинграда. Дед, Терекбаев Рашид, отец мамы Замира, был участником Дальневосточного фронта. Детство дедушки, Межитова Зейнадина пришлось на годы войны, а служить ему пришлось в конце 50-х годов солдатом срочной службы в Одессе. Сегодня его внук защищает Украину от нацистов.

Источник: Голос степи