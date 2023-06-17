Амирхан Межитов: Ключевым моментом ПМЭФ можно считать то, что Владимир Путин озвучил новый курс России, который будет состоять в реализации «проактивной экономической политики»

Интерес к Петербургскому международному экономическому форуму с каждым годом нарастает. Международный статус форума, можно сказать, утвердился окончательно, о чем свидетельствует состав участников мероприятия. Об этом также можно судить и по тому, насколько сильно приковано внимание к российскому форуму со стороны мировых информационных изданий, на страницах которых молниеносно появляются наиболее ключевые тезисы выступающих, даже вопреки господам из недружественных стран.

Зная такое пристальное внимание со стороны мировой общественности, наш президент Владимир Владимирович не был бы самим собой, если бы он не воспользовался бы такой возможностью и так громогласно огласить важнейшие позиции для конкретных адресатов.

Причем это называется не столько «огласить», а скорее наносить точечный информационно-пропагандистский удар по позициям правителей коллективного Запада, которые прикрываясь «защитой демократии» на Украине, по сути взращивали неонацизм на одной части русского мира и сегодня спонсируют последышей Гитлера в лице бандеровщины. Тем самым глава России обнажает ничтожность и лицемерность аргументов Западной демократии, с помощью которых враги Российской Федерации пытаются сплотить свою коалицию.

Начав экономический форум с разоблачения фашистского киевского режима, Президент России Владимир Путин для объединяющегося восточного большинства человечества продемонстрировал, что экономика России даже в условиях тотальных санкционных ограничений переживает реальный подъем. В противовес Западной экономической модели, сущностью которой является нажива за счет эксплуатации, грабежа, неоколониализма, Россия предлагает экономику созидания.

Ключевым моментом ПМЭФ можно считать то, что Владимир Путин озвучил новый курс России, который будет состоять в реализации «проактивной экономической политики». «Речь идет о переходе на качественно новый уровень развития. О суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос», — пояснил президент России.

Такая экономика — ее часто называют экономикой предложения — предполагает, по словам Владимира Путина, масштабное наращивание производительных сил. И первым направлением ее развития является занятость и совершенствование ее структуры. Требуется повышать экономическую активность граждан, помогать им реализовывать себя в новых, растущих, перспективных секторах.

«Обращаю внимание правительства на ситуацию в регионах с высокой безработицей», — сказал президент. — Несмотря на то, что в целом по стране она находится на историческом минимуме, в отдельных регионах она остается высокой. Важно дать больше возможностей людям получать новую специальность, в том числе в сфере информационных технологий, в формате удаленной занятости».

Если акцентировать внимание на некоторых ключевых моментах предлагаемого нового курса, то, предприимчивых дагестанцев наверняка привлекло то, что подчеркивается востребованность экономической активности самих граждан. Как известно, дагестанцы особенно отличаются своей повышенной предприимчивостью, благодаря чему, в какой-то степени имеет место быть в Республике сокращение числа безработных.

В тоже время, по уровню безработицы, как официальной, так и получаемой по итогам обследований, проводимых органами статистики, Дагестан занимает 3-е место в СКФО, после Чечни и Ингушетии и вместе с ними являются лидерами среди регионов России по социальной напряженности на рынке труда.

Однако, инициатива Правительства РД по обновлению законодательства по поддержке предпринимательства, которое, кстати говоря устарело, можно сказать, ложится прямо в масть с новым курсом президента страны.

Значит, в перспективе воплощение в жизнь новой экономической доктрины Президента Владимира Путина будет активно осуществляться и нашими экономически активными земляками.

Источник: Голос степи