Амирхан Межитов: К сожалению от грозненской породы овец осталась лишь память…

То, что XIII Российская выставка племенных овец и коз проходит именно в Дагестане для людей сведущих дело вполне закономерное и логичное. Если в последнее десятилетие традиционное овцеводство в Республике выделилось как отдельный сектор экономики и сельского хозяйства, где наибольшее количество поголовья (более 4,5 миллиона), то сегодня дагестанские овцеводы уже вправе претендовать на ведущие роли в селекционном деле и выставлении на продуктовый рынок высококачественной мясной продукции.

В результате заговорили о дагестанской баранине, востребованной не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Четверть всей шерсти, предоставляемой стране тоже является дагестанской. А настойчивые скрупулезные попытки дагестанских селекционеров и зоотехников добиться исключительности и неповторимости выращиваемых пород овец, несомненно, дает все основания считать, что дагестанская площадка выставки для распространения и пропаганды передовой производственной и научной продукции овцеводов России более, чем кстати. Успешные экспериментальные работы с российским мясным мериносом в таких крупных овцеводческих хозяйствах Гунибского района Республики, как «Чох» или «Согратль» и ряд других хозяйств еще раз подчеркивают, что трансляция новаторского опыта только лишь обогатит селекционное дело дагестанских ученых-животноводов.

Однако, при всей гордости за организаторов выставки, все же не покидает меня двойственное чувство горечи и разочарования. На фоне новых достижений по выведению новых конкурентных пород овец не столько отсутствие на выставке продукции некогда известного на весь Советский Союз госплемзавода «Червленные-Буруны, сколько угроза окончательного исчезновения Грозненского мериноса, омрачает все великолепное впечатление от выставки.

Грозненская порода овец, которую впоследствии называли как ногайский подтип, известная особым качеством шерсти и весьма богатым настригом, считалась одним из самых ценных в сегменте тонкорунной породы. Исследования ученых-селекционеров тогдашней Грозненской области и упорный труд ногайских чабанов в 20-50-е годы обеспечили выведение новой породы овец в результате скрещивания австралийского образца. Адаптированные к пустынному ландшафту животные стоили неимоверных усилий ученых и степных чабанов.

Высокие племенные достоинства грозненской породы овец в Советский период нашей жизни повсеместно использовался для совершенствования шерстной продуктивности других пород.

Сегодня это ногайская порода находится на грани исчезновения и все предыдущие попытки организаторов и специалистов разных уровней в Дагестане повлиять на ситуацию не увенчались успехом.

Какая-то искра надежды издалека слегка маячит теперь после слов заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина, заявившего в ходе круглого стола по ситуации в овцеводстве, в рамках XXIII Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске о господдержке овцеводства на Северном Кавказе. Он заверил, что эти меры начнут действовать со следующего года.

Однако неуклонная и долгая деградация госплемзавода после развала СССР и пустых обещаний власть предержащих разных инстанций мало оставляют места для оптимизма. К сожалению от грозненской породы овец осталась лишь память…

В центре села Червленные-Буруны до сих пор гордые, ухоженные, будто выстроились в одну шеренгу стоят в аллее бронзовые бюсты героев социалистического труда, создатели этой уникальной грозненской породы овец.

Проходя вдоль аллеи невольно опускаешь глаза и стыдливо как слезы хлынут слова Гамзатовские: «Когда, я окажусь на свете том-…» и встретив наших чабанов, тут же как Расул Гамзатов хочется закончить: «В глаза им не посмею посмотреть».

Источник: Голос степи