Для России празднование Дня единства – это демонстрация единства людей разного происхождения, статуса и религий, уважения к патриотизму и мужеству защитников Отечества, прокомментировал празднование Дня единства народов исполнительный секретарь Ногайского местного отделения ВПП «Единая Россия», секретарь Ногайского отделения Русского географического общества РФ Амирхан Межитов.

«Осознание глубокого политического смысла праздника «Дня Единства», осмысление его исторического значения каждый год накануне празднования, начиная с 2005 года, с момента его утверждения, происходит на фоне воспоминаний праздника 7 ноября. В течение нескольких лет старшее поколение советских людей относилось к празднику 4 ноября, который объявлен выходным днем вместо 7 ноября, с некоторым недоумением, полагая, что Октябрьская революция, принесшая трудовому народу освобождение от власти царей, может претендовать на статус народного праздника.

Между тем, исторические параллели между двумя событиями не лишены весьма интересных признаков.

4 ноября было объявлено праздником в 1613 году царем Михаилом Федоровичем, первым царем династии Романовых, как «День очищения Москвы от польских интервентов». А событие 7 ноября, называвшееся в начале переворотом, впоследствии назвали днём Великой октябрьской социалистической революции, положившая начало избавлению от власти династии Романовых. Получается, что эти события между собой связаны как начало и конец царствования династии царской семьи.

Если судить с высоты дня сегодняшнего, уже после развала СССР, то поколения советских людей, разумеется, остро переживают исчезновение советской империи и воспринимают это как большую трагедию. На фоне этого объявление 4 ноября выходным, что означает подчеркнуто праздничным по сравнению с 7 ноября (не выходным), некоторыми людьми переживалось болезненно.

Однако параллели между событиями 1612 года и сегодняшним временем могут помочь раскрыть смысл праздника 4 ноября более основательно.

Что же случилось в 1612 году?

4 ноября 1612 года воины народного ополчения продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от вероисповедания и положения в обществе. Дать отпор врагу тогда сформировалось народное войско-ополчение, численностью более 10 тыс. человек. Для того времени цифра огромная. На призыв Минина и Пожарского откликнулась масса служивых поместных людей, крестьян, казаков, стрельцов и дворян. В исторических источниках зафиксированы факты, как наравне с русскими в ополчение вошли марийцы, чуваши, коми, татары Поволжья и Севера.

Изгнание польских интервентов из России в 1612 году осуществлялось долгим и упорным сопротивлением. Еще до ноября 1612 года потомок ногайского эмира, беклербека Уллы улуса (Золотой Орды), правителя Ногайской орды Эдиге князь Петр Урусов (Урак (Орак) сын Арслана) застрелил ставленника польских шляхтичей Лжедмитрия.

Против поляков сражались войска Касимовского ханства, союзника Москвы. Надо сказать, что связь Ногайской орды с Московским государством к этому времени уже имела давние традиции. В период правления Московским государством Иваном Грозным ногайские отряды принимали активное участие в Ливонской войне на стороне русского царя. Участие в народном ополчении ногайских князей со своими воинами в 1612 году уже никого не удивляло тогда.

Сегодня, когда против Российской Федерации ополчился весь коллективный запад во главе с США, многонациональная Россия вновь продемонстрировала сплоченность всех народов России. Выполняя задачи специальной военной операции на территории Украины, боевое братство российских солдат помогает им выдержать любые испытания. На полях сражений порой наблюдают такие трогательные сцены, когда православный российский воин с автоматом в руках оберегает российского солдата-мусульманина, который справляет в это время обязательный намаз. Женщины, прятавшиеся в подвале от украинских нацистов, услышав «Аллах акбар!», радостно воскликнули: «Наши пришли!». Это яркий пример высочайшего единства народов России.

Сегодня на территории России проживают представители 195 народов и народностей, которые относятся к десяткам различных религиозных течений. Для России празднование дня единства – это демонстрация единства людей разного происхождения, статуса и религий, уважения к патриотизму и мужеству защитников Отечества.

Праздник День народного единства важен для России. Это повод для граждан страны с многонациональным и многоконфессиональным составом почувствовать себя единым народом».

Источник: https://golosstepi.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/72650/