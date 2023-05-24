Аминат Шамсудинова о новом составе Общественной палаты

Мать особенного ребенка Аминат Шамсудинова прокомментировала новый состав Общественной палаты Дагестана. Я, как мать особенного ребенка, знаю через какие трудности приходится проходить семьям с особенными детьми. Я считаю самой достойной кандидатурой представлять интересы и права детей с особенностями развития и людей с инвалидностью старше 18 лет в Общественной палате РД является Гамзаева Айшат Ахмедбадавиевна. За ее плечами огромнейший опыт работы с особенными детьми и их родителями. Сотни семей получают поддержку и помощь благодаря ДРООПИ «Жизнь без слез» в нашем регионе. Она помогает обрести новую жизнь не только детям с особенностями психического развития, но и их родителям. Уверена, в любом вопросе касающегося особенных детей она будет объективна и принципиальна», — отметила она.

Источник: Мирмол