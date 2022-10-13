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Аминат Алиева из Левашинского района работает операционной медсестрой в зоне СВО

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Аминат Алиева — операционная военная медсестра с первых дней специальной военной операции находится на передовой, где спасает сотни жизней людей.

За свою самоотверженность и мужество указом министра обороны Сергея Шойгу Аминат была награждена медалью «За боевые отличия».

Аминат родилась в Левашинском районе, в селе Кутиша, окончила медучилище в Каспийске, вышла замуж и переехала жить в Буйнакск. С 2003 года работала медицинской сестрой в военном госпитале, а в 2009 году была призвана на военную службу, где и трудится по сегодняшний день.

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