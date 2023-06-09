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Аминат Абдулманапова: «Плита памяти о Магомедали Магомедове на здании Дома Правительства установлена заслуженно»

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Сегодня, 9 июня, на фасаде Дома Правительства Республики Дагестан торжественно открыли мемориальную плиту Почетному председателю Госсовета Магомедали Магомедову.

Мероприятие в память о видном государственном деятеле, Герое труда РФ прокомментировала народный поэт Дагестана Аминат Абдулманапова.

«Кому, как не ему должна быть памятная плита на этом здании, ведь в том числе благодаря ему удалось сохранить целостность нашей республики и именно в этом здании Магомедали Магомедович проработал более четверти века, 15 из них – был руководителем региона. Он безусловно был легендарным человеком, человеком-эпохой. Я думаю, все будут помнить его мужество, харизму и тонкий ум», — выразила уверенность народный поэт.

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