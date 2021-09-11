Амай Рамазанов: «На Героев надо равняться»

Главный специалист по молодежной политике в МО «Агульский район» Амай Рамазанов отмечает, что подобного рода мероприятия, как встречи с участниками всероссийского патриотического проекта «Вахта Героев Отечества», необходимы для патриотического воспитания подрастающего поколения. «Герои — это смелые, мужественные люди, совершающие подвиги ради своей Родины, желая мира и процветания родной земле. На Героев надо равняться», – отметил специалист.

Также Рамазанов сообщил, что мероприятия по патриотическому воспитанию молодого поколения в муниципалитете проводятся регулярно, целью которых также является любовь к Родине, профилактика пагубных воздействий терроризма и экстремизма и других противоправных действий в обществе.