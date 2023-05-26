Алюсет Азизханов: «Формирование нового состава Общественной палаты — значимое событие в общественно-политической жизни республики»

Первый заместитель председателя Общественной палаты Республики Дагестан, автор более 50 публикаций и 4 книг, Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов прокомментировал решение главы Дагестана Сергея Меликова относительно списка членов Общественной палаты РД.

«Формирование нового состава Общественной палаты — значимое событие в общественно-политической жизни республики. Главный институт гражданского общества должен соответствовать задачам, которые перед ними ставят власть и общество. К сожалению, в последние годы она не в полной мере отражала те надежды, которые с ней связывали. На это некоторое время назад обратил внимание и глава республики, который обозначил необходимость переформатирования ее деятельности. И вот уже 2/3 палаты сформирована. 23 мая глава подписал Указ, которым определил первую часть нового состава из числа представителей общероссийских и межрегиональных общественных объединений. 24 мая Народное Собрание избрало из числа представителей региональных объединений также пятнадцать членов палаты. Эти тридцать человек, которые вошли в новый, восьмой. состав палаты, изберут еще 15 членов из числа местных общественных объединений. Беглый взгляд на новоиспеченных членов палаты говорит о существенном обновлении состава палаты. Не знаю, смогут ли члены палаты, вошедшие в новый состав, качественно улучшить ее работу. Понимают ли они, что это не клуб по интересам, а очень серьезная структура гражданского общества, требующая приложения высокого профессионализма, человеческих качеств, выражения своей гражданской позиции. Бросается в глаза и то, что мало в ней известных общественников, чей стаж общественной деятельности измеряется не одним десятилетием. Как говорится, поживем, увидим. Как любит повторять наш президент, времени на раскачку мало. Да, и еще. Громкие имена и заслуги в той или иной деятельности также не гарантируют, что член палаты с громкими регалиями будет также успешен и на ниве общественной деятельности. В любом случае хочу пожелать формируемому составу палаты дерзких планов и успешной их реализации на благо дагестанского общества», — сказал Алюсет Азизханов.

Источник: Мирмол