Алтын Агаспарова: «Мы должны воспитывать настоящих защитников Родины»

Наша страна всегда славилась своими сынами, которые в самые грозовые дни вставали на защиту Отечества. Нам есть кем гордиться, ведь наши доблестные солдаты всегда сражались во имя правды на Земле, отмечает начальник Управления образования администрации Ногайского района РД Алтын Агаспарова.

«Сегодня, как никогда, в семье, в образовательных учреждениях нужно воспитывать молодое поколение на чувствах патриотизма, любви к Родине. Мы должны передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу. Воспитывая у детей патриотизм, мы воспитываем и духовно-нравственные качества.

В одном из выступлений Президент Российской Федерации В.В.Путин сказал: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм». Тема патриотизма одинаково важна как для молодого человека, так и для людей среднего и пожилого возраста. В любом возрасте человек должен любить и быть готовым защищать Родину. Но патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность — самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. В школах района проводятся мероприятия, которые направлены именно на воспитание патриотических чувств – это уроки мужества, классные часы, зарницы, конкурсы на разные темы. Сегодня организовываются встречи с участниками СВО, дети на живом примере видят, что есть мужественные люди, которые сражаются с врагом, чтобы мы жили под мирным небом. Среди них выпускники наших школ.

И сегодня я хочу призвать наших ребят не отступать перед трудностями, не задумываясь выполнить свой сыновний долг перед Родиной. Ведь за вами целая Россия, которая верит в вас, в ваше мужество и защиту», — обратилась к призывникам через газету «Голос степи» педагог А. Агаспарова.

Источник: Голос степи