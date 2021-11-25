Агул, Вакцинация, Общество

Альтернативы вакцинации нет

Оставить комментарий

По мере того как короновирус распространяется по всему миру, всё больше и больше людей задумываются о личном здоровье и здоровье своих близких и окружающих людей. И всё больше  и больше людей обращаются в медицинские учреждения за вакцинацией как панацее от COVID-19.

Одним из таких людей, осознавших опасность, является Гасукай Гаджирамазанович Гасукаев. Он в числе тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. По словам гражданина, прохождение вакцинации было обусловлено в первую очередь заботой о своей семье. «Согласно новостным сводка, Коронавирус стал более агрессивным. Если раньше были редкими случаи инфицирования детей или подрастающего поколения, то сегодня это наша обыденность. Мы находимся взаимосвязи в социуме, и уже не осталось тех, кого вирус обходит стороной. Поэтому в первую очередь мы, взрослые, должны обезопасить всех и каждого, сделав прививку от коронавируса»,- сказал Гасукай Гасукаев.

По сообщениям специалистов, каждая следующая волна вируса будет все более агрессивной. Будьте благоразумны, пройдите вакцинацию вовремя. 

                                                                                        Алена Магомедова

Также читают:

Ковали победу на войне и в тылу
Названия для новых скверов Махачкалы будет придумы...
Правительство запускает портал стопкоронавирус.рф
Какие призы получат победители конкурса «Мой Дагес...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *