Альтернативы вакцинации нет

Необходимость прививки от коронавируса в обществе оговаривалась неоднократно. Однако единомыслия еще нет, мнения людей разделились на «За» и «Против». Чтобы развеять миф о вакцинации, мы решили узнать о последствиях у тех, кто уже прошёл эту процедуру от коронавируса. По всей стране продолжается активная вакцинация, особенно тех граждан, кто находится в зоне риска.

По словам медицинского специалиста Магомедовой Зарипат Абдулханифовны, прививка очень важна: «Я как медицинский работник могу реально оценить ситуацию с КОВИДом и отделить правду от лжи. Каждый день, сталкиваясь с больными, невозможно было не верить в существование этого вируса, когда видишь состояние людей. Поэтому мне, как медработнику, просто необходимо было привиться, так как имею контакт с большим количеством людей каждый день, и есть риск заразиться. А когда появилась первая вакцина, решила для себя, что буду вакцинироваться. Конечно, небольшие опасения были перед прививкой, так как не знаешь, какую реакцию может проявить организм. Хотя и понимала, что у вакцины «Спутник V» минимальные риски.

Перед вакцинацией я, как и все проходящие эту процедуру, прошла осмотр врача, померила артериальное давление и температуру, и только после этого получила первую дозу вакцины. В первый день после вакцинации наблюдалось небольшое повышение температуры (до 37,8 градусов), однако после принятия таблетки парацетамола этот симптом сразу же прошёл. Сама прививка тоже делалась совершенно безболезненно. Как положено по инструкции, по истечении 21 дня получила и вторую дозу вакцины, после которой я не почувствовала никаких недомоганий. Теперь, конечно, у меня возникло чувство спокойствия, но все же думаю, что проявить элементарную осторожность никому не помешает».



«Я как врач, конечно, рекомендую привиться», — отметила специалист.

Алёна Магомедова