АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА В 2023 ГОДУ

Что значит альтернативная служба?

Альтернативная служба — это труд, направленный на благо государству и заменяющий срочную службу в воинской части для лиц призывного возраста. Альтернативная служба – это обычная работа, на которую можно пойти на определенный срок и при определенных условиях — требованиях, и которая проходит вместо службы в рядах армии РФ.

Призывник имеет право подать заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской в случаях, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию либо он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается промыслами. Такая служба, как и служба по призыву, предусмотрена для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе. Призывник имеет право на замену военной службы по призыву, для чего нужно лично подать заявление в военный комиссариат о желании заменить срочную службу по призыву альтернативной.

Выбрать такую форму службы просто по желанию невозможно. Согласно ФЗ от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» на АГС могут пойти определенные категории граждан. Министерство труда и социальной защиты РФ обновило список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2023 году. В перечень вошли 150 профессий и 785 предприятий. Документ был разработан на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Альтернативная гражданская служба — особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами вместо военной службы по призыву. Длится она 18 или 21 месяц.

Заменить службу по призыву на альтернативную можно в двух случаях:

— несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина;

— гражданин относится к коренному малочисленному народу РФ, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными промыслами коренных малочисленных народов РФ. При альтернативной службе нельзя по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, участвовать в забастовках, а также подрабатывать по совместительству в других организациях.

Какие профессии входят в список для прохождения альтернативной службы в 2023 году?

Минтруд представил список профессий для альтернативной службы в 2023 году, а также перечень организаций, в которых можно пройти службу. В перечень вошли 150 профессий и 785 предприятий. Соответствующий документ был разработан на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти.

В перечень вошли 25 новых рабочих профессий, в числе которых дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесари ряда работ, станочник широкого профиля, стропальщик, токарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, электрогазосварщик и другие.

Также список пополнился 22 должностями служащих, среди них инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик, специалист по реабилитации инвалидов, врач — судебно-медицинский эксперт, зубной техник, медицинский психолог, хореограф, художник-конструктор (дизайнер) и другие.

Семь профессий были исключены из перечня, в их числе гардеробщик, курьер, обувщик по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, стеклопротирщик. Также перечень больше не включает 15 должностей служащих: агрохимик, администратор, администратор вычислительной сети, артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант, инструктор по труду, концертмейстер, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах), техник, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов).

Минтруд ежегодно формирует перечень в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2003 г. № 750 «Об организации альтернативной гражданской службы». Списки людей, в отношении которых принято решение о прохождении альтернативной службы, предоставляет Министерство обороны РФ. На их основе Рострудом формируется план направления граждан на альтернативную гражданскую службу и проводится подбор рабочих мест. С прибывшими на альтернативную службу гражданами работодатель заключает трудовой договор.