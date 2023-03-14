Общество

Алим Темирбулатов встретился с работниками военного комиссариата

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Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов встретился с работниками военного комиссариата и обсудил с ними вопросы предстоящего весеннего призыва и контрактной службы в рядах Вооруженных Сил России.

Военный комиссар по Кайтагскому и Дахадаевскому районам Умар Саидов рассказал о проводимой организационной работе по раздаче повесток и информированию граждан от 18 до 27 лет о важности своевременной явки в военкомат после получения повестки.

«Вся работа по организации весенней призывной кампании, с целью выполнения плановых задач по набору будущих солдат-срочников, проводится во взаимодействии с главами сельских администраций, работниками военно-учетных столов, правоохранительных органов», — отметил он.

«Работники военкомата также заявили, что наряду с подготовкой к призывной кампании, проводится и работа по отбору граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту. С целью разъяснения порядка и условий заключения контрактов, посредством местных СМИ до населения района доведена вся необходимая информация, которая будет еженедельно обновляться на медиаресурсах муниципалитета.

Выслушав представителей военного комиссариата, я подчеркнул, что, учитывая напряженную обстановку вокруг военных действий на Украине, в процессе информирования граждан по вопросу весеннего призыва, обязательно нужно сообщать, что солдаты-срочники не будут участвовать в СВО. Грамотно поставленная работа в данном направлении позволит избежать волнений среди призывной молодежи и родителей.

Особое внимание в сегодняшние дни требует и патриотическое воспитание, как призывной, так и допризывной молодежи. Нужно привлекать к этому общественников, культработников, спортсменов. В это непростое время, как никогда важно воспитывать ребят в духе патриотизма, именно так мы вырастим граждан, способных встать на защиту Родины и решить задачи по укреплению целостности и единства страны.

Затрагивая вопросы службы по контракту, выразил уверенность, что новые изменения в данном виде военной службы, в частности изменения верхнего возрастного предела до 60 лет, станут поводом для возвращения в военкомат добровольцев, которым ранее было отказано в призыве из-за возрастных ограничений.

Среди наших аксакалов было немало добровольцев, рвущихся защищать Родину. Безусловно, они стали ярким примером самоотверженного желания служить своей Отчизне. Если в прошлом году от их напористости и желания отправиться на передовую мы были вынуждены «отбиваться» из-за ограничений по возрасту, то в этом году наше старшее поколение, наконец, получило возможность оказания помощи солдатам, непосредственно участвуя в СВО.

Также подчеркнул престижность военной службы в целом, назвав Армию России не просто силовым инструментом страны, a великой школой мужества, способной раскрыть в людях новые положительные качества.

Идя служить в армию, наши мужчины осознают, что являются частью большого механизма, обеспечивающего безопасность страны, близких, друзей. Это осознание играет огромную роль в укреплении обороноспособности государства», — написал глава муниципалитета в своем телеграм-канале.

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