Алим Темирбулатов принял участие в федеральном проекте «Муниципальный диалог»

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан», глава Кайтагского района Алим Темирбулатов принял участие в масштабном федеральном проекте «Муниципальный диалог», запущенном в формате телемоста Всероссийской Ассоциацией развития местного самоуправления.

Более 100 тысяч человек из 89 субъектов и 19 тысяч муниципальных образований Российской Федерации, члены Высшего Совета ВАРМСУ, Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители экспертного сообщества страны объединились на одной площадке для выработки эффективных управленческих решений и обмена опытом.

Вместе с главами муниципальных образований разных регионов России, выступил и глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, который подчеркнул необходимость данного диалога для обмена мнениями и выразил готовность поделиться с коллегами накопленным опытом.

Также в ходе «Муниципального диалога» была озвучена тема кадрового резерва. На федеральном уровне решено учредить премию «Служение», которая отметит лучших госслужащих, заботящихся о развитии территорий и повышении качества жизни в муниципальных образованиях.