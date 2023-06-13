Алик Атопалиев: На службе я многому научился и понял, что специальная операция была необходима

Вместе с героями наш земляк вносит свою лепту в борьбу с нацизмом, в защиту братского народа Донбасса.

Продолжается весенний призыв. Со всей России, в том числе и из Ногайского района Республики Дагестан отправляются ребята на службу. Армия – школа мужества. Она учит очень многому: ценить настоящую дружбу, еще больше дорожить родителями, быть ответственным, выносливым… Но самое главное в армии юноши учатся защищать свою Родину.

Наши ребята всегда показывают себя с лучшей стороны. Стараются добросовестно выполнять задания, данные командованием. Быть полезным своей стране, вносить свою лепту в общее дело. Максимально использовать все свои знания и умения.

Уроженец села Нариман Ногайского района Дагестана Алик Атопалиев в рядах Российской Армии с ноября 2022 года. Он попал в Хабаровск в одну из воинских частей

Здесь он работал водителем, вместе с ним служил его друг Ислам Умаров. После Алика Атопалиева прикомандировали в Брянскую область.

– Служба в Армии – это долг каждого юноши перед Родиной, мы обязаны пройти ее, вернуть долг стране. На службе я многому научился, еще научили нас стрелять, владеть оружием, разбирать и собирать его. Здесь я понял, что специальная военная операция была необходима. Я конечно, дома тоже знал об этом. А здесь я все осознал по-настоящему, глубоко. Наш Президент Путин всегда принимает верные решения, – говорит Алик о долге перед Родиной.

До службы в армии наш земляк работал поваром, до этого учился в Терекли-Мектебской школе имени Кадрии. Умение вкусно готовить ему пригодилось в армии. В Брянске он готовит для участников специальной военной операции, работает поваром и начальником продовольственного склада.

Скоро ему будет вручена медаль «Участник специальной военной операции». Наш земляк не на передовой, но он помогает бойцам Российской Армии бороться с нацистами. Он трудится, чтобы у них были силы для этой борьбы. Я прошу маму Алика не переживать за сына, а гордиться им. Гордиться настоящим защитником Отечества, чьи умения пригодились для выполнения важной миссии – быть рядом с героями и вместе с ними вносить свою лепту в борьбу с нацизмом, в защиту братского народа Донбасса.

Храброму земляку желаем, чтобы последние месяцы службы оставили только хорошие воспоминания. Пусть он отслужит как надо и вернется домой к своим родным. Пусть сопутствует ему удача во всем.

Источник: Голос степи