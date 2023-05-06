Алибег Сиражудинов: «Для меня знамя Победы – это Великий исторический подвиг дагестанца Абдулхакима Исмаилова»

Помощник депутата Госдумы Султана Хамзаева Алибег Сиражудинов принял участие в республиканской акции «Знамя Победы», которое прошло на главной площади Каспийска 6 мая. Он поделился с нашей редакцией своими впечатлениями от патриотического мероприятия.

«Для меня знамя Победы – это Великий исторический подвиг дагестанца Абдулхакима Исмаилова, который оставил нам славную историю, память, о которой м не должны забывать. Мы должны это все передать нашим детям, внукам, правнукам, что бы традиция Парада Победы приходили от поколения к поколению», — поделился Сиражудинов.

Отметим, что Алибег Сиражудинов системно оказывает помощь военнослужащим на территории СВО и ездит в места проведения спецоперации, активно учавствует в гуманитарных акциях в зоне проведения специальной военной операции. «Когда мы приезжаем с гуманитарной миссией на новые территории России, ребята очень радуются. Им не важно, что мы привози, самое главное для них — это внимание. Я был свидетелем нескольких случаев, когда мужчина лет 45-ти получает записку от ребенка, школьников из разных регионов нашей республики, и у него наворачивались слезы на глазах. Слезы от глубоких мыслей этих маленьких детей, которые излагают свои мысли, и они проникают в душу. Я могу уверенно сказать все наши бойцы на передовой ни капли не сомневаются в том, что они на правильном пути. Я желаю им крепкого здоровья и боевой удачи. Победа будет за нами!», — сказал помощник депутата.

Источник: Мирмол