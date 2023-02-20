Алексей Сибилев: «Письма детей – это самое теплое, что могут получить ребята на фронте»

Заместитель командира мотострелковой роты по военно-политической работе 136 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей Сибилев в ходе телемарафона, организованного в рамках акции «Все для Победы», рассказал о настрое дагестанских военнослужащих, участвующих в спецоперации: «Сегодня, спустя почти год с начала спецоперации, боевой дух наших ребят поддерживается на достаточно высоком уровне, во многом благодаря той работе, которая проводится здесь, в Дагестане.

Многие организации, меценаты, представители органов власти и простые граждане оказали большую поддержку бойцам. Благодаря тонкой слаженной работе настоящих патриотов наши ребята имеют все необходимое и чувствуют поддержку. Греют душу не только теплые вещи, но и эта ниточка, которая связывает их с Родиной», — сообщил Сибилев. По его словам, самым приятным презентом для военнослужащих являются письма и открытки от детей: «Письма детей – это самое теплое, что могут получить ребята на фронте. Пишут ребята разных возрастов и с разных школ, пишут стихи, отрывки из песен, свои личные переживания и пожелания. Это очень приятно. Мы помнит каждого и ни одно письмо не остается незамеченным, они все доходят до нас. Такая поддержка очень греет наш дух».

Напомним, что в рамках акции «Все для Победы» идет сбор средств, на которые будут закуплены квадрокоптеры, бинокли, рации, разгрузки, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы и пр.

Стать участником может каждый. Отправить любую сумму отсканировав QR-код на экране, а также сделав пожертвования через сайт http://прямыеэфиры.рф. На средства, собранные в нашей республике, помощь будет направлена дагестанским бойцам, участвующим в СВО. Трансляцию прямого эфира можно посмотреть в сообществе ВК «Республика Дагестан» по ссылке https://vk.com/rd.life , а также в эфире радиостанций: «Страна гор» 96,7 FM, «Столица» 107,1 FM, «Прибой» 100,7 FM, «Радио России» 105,6 FM. А с 16.30 телемарафон можно также смотреть и в эфире РГВК «Дагестан».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/aleksej-sibilev-pisma-detej-jeto-samoe-teploe-chto-mogut-poluchit-rebjata-na-fronte/