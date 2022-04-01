Алексей Сазанов осмотрел таможенные пункты пропуска в Дагестане

Алексей Сазанов посетил с рабочим визитом Республику Дагестан, в рамках которого осмотрел железнодорожный пункт пропуска «Дербент», а также автомобильные пункты пропуска «Яраг — Казмаляр», «Тагиркент — Казмаляр», » Ново — Филя». По итогам осмотра статс-секретарь — заместитель Министра финансов РФ сказал об активизации работы по обустройству и техническому оснащению таможенных пунктов пропуска в Дагестане. В общей сложности в регионе их семь. «Расширение и модернизация пунктов пропуска будут способствовать инфраструктурному развитию региона и снятию перегруженности пропускных пунктов», — заключил Алексей Сазанов.

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