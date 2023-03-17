Алексей Оверчук: «Пункт «Ханоба» будет играть ведущую роль в рамках транспортного коридора «Север-Юг»

Вице-премьер России Алексей Оверчук, комментируя открытие таможенного пропускного пункта «Ханоба» на азербайджано-российской границе, подчеркнул, что он будет играть ведущую роль в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Конечно же, мы с вами обсуждаем и развитие железнодорожной инфраструктуры. Баку принимал трехстороннюю группу, фокусирующуюся на развитии железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет Россию, Азербайджан, Иран и Персидский залив и дальше обеспечит возможности движения грузов в страны «глобального Юга». Поэтому этот транспортный маршрут и данный пропускной пункт являются ключевыми на всем протяжении коридора «Север-Юг», — сказал Алексей Оверчук.

Алексей Оверчук также сообщил, что товарооборот между Россией и Азербайджаном в 2022 году увеличился почти до 4 млрд долларов, что свидетельствует о заинтересованности стран в укреплении и развитии связей.