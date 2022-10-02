Алексей Гасанов с рабочей поездкой посетил Унцукульский район

Сегодня руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов посетил с рабочей поездкой Унцукульский район Дагестана.

В муниципалитете Алексей Гасанов провёл совещание по вопросам, касающимся частичной мобилизации, в том числе исправления ранее допущенных ошибок.

В мероприятии приняли участие депутат Народного Собрания РД от Унцукульского района, главы всех сельских поселений, военный комиссар и прокурор района.

Обсуждены все проблемные вопросы, а также проработан механизм дальнейшего взаимодействия, чтобы процесс частичной мобилизации в районе прошёл прозрачно и эффективно.