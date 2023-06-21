Общество

Алексей Гасанов провёл заседание Комиссии по противодействию коррупции в Дагестане

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В рамках реализации поручения Сергея Меликова, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов провёл заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

В рамках совещания были обсуждены меры по предупреждению и пресечению коррупции в строительной сфере, а также работа по антикоррупционной экспертизе республиканской и муниципальной нормативно-правовой базы. По словам Алексея Гасанова, в 2023 году финансируется строительство и проектирование 93 объектов социальной инфраструктуры.

«Считаю необходимым усилить контроль за расходованием бюджетных средств, направленных на эти цели», — подчеркнул Гасанов.

Руководитель Администрации Главы и Правительства РД отметил значительный потенциал в предупреждении коррупционных нарушений внедрение технологий, которые подразумевают информационное моделирование объекта строительства. Особое место, по словам Гасанова, занимает антикоррупционная экспертиза как действующих нормативно-правовых актов, так и их проектов.

В целях повышения качества проведения антикоррупционной экспертизы, органам прокуратуры и юстиции рекомендовано продолжить на регулярной основе проводить обучающие мероприятия.

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