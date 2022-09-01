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Алексей Гасанов принял участие в торжественном открытии детского сада на 120 мест в Кайтагском районе

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Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов принял участие в торжественном открытии детского сада на 120 мест в селении Баршамай Кайтагского района.

«Дорогие друзья, разрешите мне от имени Главы РД Сергея Меликова поздравить вас с Днем знаний и с открытием нового детского сада! Это событие — очередной шаг в реализации социальной политики руководства республики и страны во главе с Президентом Владимиром Путиным.

Большая работа проводится ради наших детей, ради нашего будущего. В этом году удалось капитально отремонтировать 210 школ в республике, 13 из них – в вашем районе. Я хочу поблагодарить и строителей, причастных к возведению этого замечательного детсада, и всех жителей района. Пусть у вас все будет хорошо, желаю вам счастья, добра и благополучия!» — пожелал он.

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